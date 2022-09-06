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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 12 قرية بطوخ فى القليوبية .. اليوم

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء عن 12 قرية وعزبة بمركز طوخ لأعمال الصيانة وشد موصلات.
وقالت الشركة إن قطع الكهرباء سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى قرى عرب الغديرى - قرية الكسابية - عزبة الضلال - عزبة رفعت ربيع - عزبة نسيم - عزبة إبراهيم شلبى - عرب الرواشدة - عزبة أبوالدهب - عزبة عبدالعزيز عليان - قرى العريضة - الصبايحة - الغزاوية وذلك لشد موصلات.
من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة  استمرار الحملة المكبرة التي تشنها المحافظة لرفع تراكمات القمامة من الشارع ونقلها إلى المقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة ، بالإضافة إلى نقل التراكمات الموجودة بالمقلب الوسيط إلى المدفن الصحي بأبو زعبل.
وأشار محافظ القليوبية الى أن الحملة تم شنها بالتعاون والتنسيق مع مدن الجوار بالمحافظة حيث ساهم مجلس مدينة الخانكة اليوم بعدد  2 سيارة حمولة 20 طن و 2 لودر وساهم مجلس مدينة قليوب بعدد سيارة حمولة 20 طن ولودر، وساهم مجلس مدينة شبين القناطر بسيارة قلاب 50 طن وساهمت مدينة بنها بعدد 2 سيارة 40 طن وساهم مجلس مدينة كفر شكر بسيارة 50 طن ومدينه القناطر بسيارة 50 طن  ومدينة الخصوص بسياره 50 طن  بالإضافة إلى معدات حي غرب شبرا الخيمة وتم رفع أكثر من 4500 طن قمامة حتى الآن.
كما تم رفع أكثر من 1100 طن من المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة حتى الآن وجاري العمل على جميع تراكمات القمامة بشارع أحمد عرابي والمحطة الوسيطة.

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