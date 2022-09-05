تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 36 طربة حشيش في القليوبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية الجزئية بمحافظة القليوبية حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لترويجه مواد مخدرة على عملائه وضبط بحوزته 36 طربة حشيش مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.



وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من قسم مكافحة المخدرات يفيد ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش حال استقلاله سيارة بدائرة المركز.



وتمكنت قوة أمنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) حال استقلاله سيارة بدائرة المركز، وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.