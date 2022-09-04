السيطرة على حريق شب في مستشفى التأمين الصحي ببنها

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود بكمية ضئيلة من مخلفات قش وأوراق أعلى سطح مستشفى التأمين الصحي ببنها، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق محدود بمجموعة مخلفات من قش وأوراق أعلى سطح مستشفى بنها لتأمين الصحي ببنها.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.