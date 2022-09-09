عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: الولادة القيصرية سبب في دخول الأطفال الحضانات

الولادة
الولادة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة  الصحة والسكان، إن  الولادة القيصرية بجانب الولادة المتكررة للأم تؤدى إلى زيادة دخول الطفل للحضانة بعد الولادة مباشرة.

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن إجمالي عدد الولادة القيصرية في مصر وصل إلي 62% من إجمالي عدد الولادات.

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن النسبة العظمى من الولادة القيصرية لا تحتاج إلي هذا النوع من الولادة وكان يمكن استبدالها بالولادة الطبيعية دون الحاجة إلي القيصرية.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏لاراآدالسكان المتحدث باسم وزارة الصحة כ. حسام عبدالغفار الولادة القيصر رية الولادة القيصرية غير المبررة نسبة الولادة القيصري وصلت إلى أكثر من %62 من إجمالي عدد الولادات في مصر النسبة العظمى من عدد الولادات القيصرية لا تستدعي الولادة بتلك الطريقة وكان يمكن استبدالها بالولادة الطبيعية الولادة القيصرية بجانب الولادة المتكررة للأم تؤدي إلى زيادة دخول الطفل للحضانة بعد الولادة مباشرة لمزيدمن_المعاومات_والاستف الخط الساخن 15335 @egypt.mohp @mohpegypt لمشرو رةالمصرية‏'‏‏

وزير الصحة يصدر عدة توجيهات للحد من زيادة معدلات الولادة القيصرية «غير المبررة»

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوجيهات الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، يهدف إلى تقليل النتائج السلبية الشديدة، لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة .

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التي وجه الوزير باتخاذها للتقليل من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، تشمل التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بوضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الأثار الجانبية البسيطة، إلى جانب تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، والزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الارشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.

 

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه أيضا بعمل الاستبيانات والدراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، إلى جانب عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعة وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية «دون مبرر طبي».

 

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التي وجه الوزير بتطبيقها، تتضمن تنفيذ حملة إعلامية مكثفة لتوعية النساء وأزواجهن، بأضرار الولادة القيصرية –غير المبررة- وخطورتها على الأم والجنين، مع استعراض فوائد ومزايا الولادة الطبيعية.

الولادة القيصرية الصحة الولادة الطفل مخاطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

مقابل 30 مليون جنيه وإعارة اثنين.. تفاصيل اتفاق الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

ترشيحاتنا

جيب تكشف عن 3 طرازات جديدة.. رأس حربة ثلاثية لريادة سوق الـ SUV الكهربائية

رئيس شباب النواب: استضافة مصر مونديال 2030 يضعها على طريق السياحة الرياضية

التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن.. خطبة الجمعة بث مباشر

الصحة: الولادة القيصرية سبب في دخول الأطفال الحضانات

هشام آمنة: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات وتشكيل لجان للمرور على مخرات السيول

وزير المالية: الأنظمة الإلكترونية جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من نصف مليون.. سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور|شاهد

ازاي تفطر بـ 4 جنيه.. طريقة عمل أكلتين يسندوا الجسم

الإيطالي أم السويسري.. ارتباك بالأهلي يعطل إعلان اسم المدير الفني .. تفاصيل

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

فيديو

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ