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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلي القاهرة

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد 

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد ، ظهر غدا الأحد داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد 

يحضر الاجتماع مع مدرب الأهلي الجديد  الجهاز الفني بالكامل لوضع النقاط فوق الحروف في كل الأمور الإدارية ‏والفنية.

ومن المقرر أن يصل مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد  ومعاونوه إلى القاهرة بعد ظهر اليوم السبت؛ لبدء مهمته مع الأهلي، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ‏قادمين.

يصطحب مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد  معه ثلاثة مساعدين (مدرب، ومدرب أحمال، ومحلل أداء).

مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد 

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر الاثنين المقبل، لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر إلى وسائل الإعلام.

وتعاقد النادي الأهلي مع المدرب الجديد مارسيل كولر موسمين قادمين ومعه ثلاثة معاونين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وكانت إصابة في الركبة، قد أجبرت مارسيل كولر، البالغ من العمر 61 عاما على التوقف عن التدريب لمدة عامين، لكنه وافق علي العودة من الاعتزال المؤقت من أجل الأهلي.

 كولر رفض العديد من العروض التدريبية التي  تلقاها  خلال الفترة الماضية  كان اخرها العرض الذي تلقاه في بداية العام الحالي لتولي القيادة الفنية لمنتخب بولندا ، بالإضافة الي رفضه للعديد من العروض من الأندية السويسرية والألمانية والنمساوية بسبب رغبته في الحصول علي المزيد من الراحة.

وجاءت موافقة مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد  علي تولي القيادة الفنية للأهلي ، بعد المعلومات التي حصل عليها  عن النادي الأهلي من بعض أصدقائه في أوروبا، والشهرة الكبيرة التي يتمتع بها النادي إفريقيا وعالميا، والبطولات العديدة التي حصدها محليا وقاريا طوال تاريخه، وحصوله علي برونزية كاس العالم للأندية 3 مرات

 

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