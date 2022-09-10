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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وجودك راحة وصوتك دفا.. هنا شيحة توجة رسالة مؤثرة لوالدتها

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها  صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا شيحة برفقة والدتها و علقت قائلة : مهما أقول و أعيد وأزيد .. مفيش كلام يديكي حقك يا أمي ،انت الحب و الحنان ،انت بحر من الأمان ،انت جبال أمان ،مهما رحنا ولا جينا 
أنت الأمل في بكرا لينا ،وجودك راحة ،وصوتك دفا ،ريحتك ياسمينة وحضنك غطا ،ربنا يخليكي لينا يا أمي.

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يشار إلى أن أحدث أعمال هنا شيحة مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة عدد من نجوم الفن منهم: خالد النبوي، نور ، هنا شيحة ، أنوشكا ، وفاء عامر ، أحمد داش ، إسلام إبراهيم ، أحمد خالد صالح ، كريم قاسم ، سلمى أبو ضيف ، مصطفى درويش ، طه الدسوقي ، تميم عبده ، صفاء الطوخي ، جالا هشام ، سالي حماد ، ريهام الشناوي ، والوجه الجديد نانسي هلال ”، كما يضم العديد من الفنانين الشباب.

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