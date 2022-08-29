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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون بطانة.. شاهد| هنا شيحة تستعرض أناقتها بفستان ملفت

حرصت الفنانة هنا شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفتت هنا شيحة ، الأنظار في الصورة بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة واتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

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كما تميز فستان هنا شيحة بأن الجزء السفلي من التصميم كان بدون بطانة، بالإضافة إلي ذلك فأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

وتزينت هنا شيحة ، بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من حاذبيتها وأناقتها أيضا، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي مع كلاتش صغير مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هنا شيحة على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الرتابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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