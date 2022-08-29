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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

أثارت الكاتبة ياسمين الخطيب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ذلك بعد ما نشرت صورا جديدة لها خلال اليوم.

 

ولفتت ياسمين الخطيب الأنظار في الصور بإطلالات جريئة و نالت إعجاب متابعيها على إنستجرام، حيث ظهرت ب هوت شورت أنيق مع تي شيرت و نسقت معه  كارديجان طويل باللون الأزرق.

انتعلت ياسمين الخطيب حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد متوسطة باللون الهافان.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضع تبعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

 

ظهرت مساء اليوم  ياسمين الخطيب  بإطلالة أنيقة و مثيرة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة اتسم التصميم بالقماش الأزرق  اللامع بالكامل.

أنتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي كشفت عن ذوقها الرفيع .

 

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