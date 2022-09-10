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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ: استحق معاش بس مش عارف احدد موعد للكمسيون الطبي

صدى البلد

أرسل القارئ عبد الوهاب محمد الحسينى المقيم  بدسوق محافظة  كفر الشيخ شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من عدم استطاعته صرف معاش خاص به.

وقال الحسيني انا مريض صدر وقلب وضغط وسكر وقمت بإجراء عملية استئصال فى الرئه ودعمات واعيش في العناية المركزة ولدي ثلاث بنات بمراحل التعليم المختلفة.

ولدى تامينات واستحق صرف معاش منذ ٥سنوات لان ليس لي مصدر رزق و اسكن فى شقه بالايجار  وتم تقديم أوراقي للكمسيون  الطبى ولم يتم تحديد موعد الكشف منذ اكثر من ٥ اعوام  ولم ينظر للملف الطبى  للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01010054862.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين انخفاض أعداد شكاوى المياه بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين

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