عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جروسي يحذر: قصف "إنيرهودار" يعرض محطة زابوريجيا النووية للخطر

مدينة إنيرهودار
مدينة "إنيرهودار"

حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، من أن قصف مدينة إنيرهودار الأوكرانية يعرّض محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة للخطر.


وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن القصف دمر البنية التحتية للطاقة التي تغذي المدينة، حيث يعيش العاملون في تشغيل المحطة، مما تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي، الأمر الذي يهدد أيضا المنشأة النووية.


وقال جروسي- في بيان، - إنه بالنظر إلى القصف المتزايد والمستمر، هناك احتمال ضئيل بشأن إعادة إنشاء محطة موثوقة لإمدادات الطاقة خارج الموقع النووي، ونتيجة لذلك تدرس أوكرانيا إغلاق المفاعل الوحيد المتبقي الذي يعمل حاليا بالمحطة، وبعد ذلك ستعتمد المحطة بأكملها على مولدات الديزل في حالات الطوارئ؛ لضمان وظائف الأمان والأمن النووية المهمة.
وأشار إلى أن مدينة إنيرهودار أظلمت، وأن المحطة النووية ليس لديها مولد طاقة خارج الموقع، وقد رأينا أنه بمجرد إصلاح البنية التحتية، تتضرر مرة أخرى، هذا غير مقبول على الإطلاق. 


وطالب جروسي بوقف فوري لجميع عمليات القصف في المنطقة بأكملها.


في سياق آخر.. انتقدت الولايات المتحدة، اليوم، تعامل السلطات الروسية مع المعارض الروسي المسجون ألكسي نافالني.
وقال المتحدث باسم الخارجية اﻷمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من التدخل التعسفي المتصاعد للحكومة الروسية في حقوق أليكسي نافالني.


وأضاف أن سلطات السجن في روسيا تدخلت في إعداد نافالني لدفاعه وقدرته على التواصل بحرية مع محاميه، بما في ذلك من خلال الإشراف على اجتماعاته وتسببت في حدوث تأخير في تبادل الوثائق بين نافالني ومحاميه. 
وأشارت الخارجية اﻷمريكية إلى أن هذا التدخل، إلى جانب تحويله المتكرر إلى الحبس الانفرادي بسبب مخالفات بسيطة مزعومة، دليل آخر على المضايقات ذات الدوافع السياسية.

الولايات المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا السلطات الروسية حالات الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

كلمات حزينة .. منشور مؤثر من صديق نيرة أشرف

شاهد.. أول صورة لتوقيع كولر لـ الأهلي في وجود أمير توفيق ومرتجي

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك؟

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية: ما أشيع حول مجزرة المنتزه شغل سوشيال ميديا

رئيس الدستورية: نحرص على حرية الصحافة لتنوير المواطن ودحض الإرهاب

وزير خارجية الجزائر: مستعدون لاستضافة قمة تاريخية تجمع شمل العرب

بـ 5 جنيهات.. حضري واقي شمسي منزلي يحمي البشرة من الاسمرار

أمريكا تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بسبب أنشطتها السيبرانية

جروسي يحذر: قصف "إنيرهودار" يعرض محطة زابوريجيا النووية للخطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. قطار يمر فوق جسد رجل بالهند ونجاته بدون خدش

زفاف امرأة على "عفريت" آيرلندي عمره أكثر من 300 عام.. شاهد

فمه يستوعب 4 برجر.. شاهد صاحب أكبر فتحة فك في العالم

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة.. رد فعل غير متوقع من أبناء عمرو دياب

فيديو

عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ