نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسا لمجلس الشيوخ

يتقدم المستشار أبو الحسين قايد – رئيس نادي قضاة مصر – وأعضاء مجلس الإدارة، وجموع قضاة مصر، بخالص التهنئة وعظيم التقدير إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ، في خطوة تعكس الثقة الوطنية الغالية في قامة قضائية رفيعة ومسيرة مشرفة في خدمة العدالة والدولة المصرية.

نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ

ويؤكد نادي قضاة مصر أن هذا الاختيار المستحق يُعد تكريمًا تاريخيًا للسلطة القضائية، وتجسيدًا لقيم النزاهة والوطنية، التي طالما اتسمت بها مسيرة المستشار عصام الدين فريد، الذي يُعد من أبرز رموز العدالة في مصر، بما قدمه من جهود مخلصة في خدمة القضاء المصري، وما يتمتع به من مكانة رفيعة في قلوب زملائه القضاة.

كما يشيد النادي بما يمثله هذا الاختيار من اعتراف بقدرة رجال القضاء على قيادة مؤسسات الدولة الوطنية بكل كفاءة واقتدار، وبما يحمله من دلالات على إعلاء دولة القانون وترسيخ مبادئ الاستقلال والحياد.

وإذ يُعرب نادي قضاة مصر عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار الرفيع، فإنه يثق في أن المستشار عصام الدين فريد سيواصل من موقعه الجديد دعم مسيرة الدولة، وتعزيز دور مجلس الشيوخ في ترسيخ البناء التشريعي، وصون الحقوق والحريات، والمضي قدمًا في مسار الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سائلين المولى عز وجل له دوام التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الوطنية الجليلة.

تحيا مصر بقضائها العادل ورجالها المخلصين.