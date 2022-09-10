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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات العراقية تعلن مقتل قائدين في تنظيم داعش الإرهابي

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أعلنت خلية الإعلام العراقية، اليوم السبت، مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية على سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية في وزارة الداخلية تحققت من مقتل اثنين من عناصر داعش الخطرين.

وأضاف البيان أن العنصرين هما القيادي في داعش المكنى "أبو حذيفة" (محمد رشيد جاسم)، وعسكري ولاية صلاح الدين "أبو فاطمة"، حيث تم قتلهم في قصف لسلاح  الجو العراقي في الـ20 من الشهر الماضي.

وذكر البيان، أن القصف استهدف أحد أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين في محافظة صلاح الدين والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الإجرامية المتورطة بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترات الماضية. 

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