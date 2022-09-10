عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطع له شرايين القلب .. بلطجي ينهي حياة شاب بشبرا الخيمة |شاهد

الضحية
الضحية

جريمة مأساوية شهدتها منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، تعالت بها أصوات القسوة بعد أن نزع من قلوب الجناة الرحمة، ليقوم أحدهم بمباغتة المجني عليه بطعنة في صدره، ممزقًا من خلالها شرايين قلبه بعد قيام جارتهم بالاتصال على جناة مدعية تلصص شقيق المجني عليه بها مسترقا النظرات، ليسقط بعدها المجني عليه على الأرض مفارقا للحياة.

تفاصيل طعن بلطجي لشاب بشبرا الخيمة

انتقل صدى البلد للحديث مع أسرة المجني عليه وذكر والده في صوت خافت دثره الحزن، وعينان مملوءتان بالدموع ، " محمود هو طالب في ريعان شبابه وفي بداية العقد الثالث من عمره، كان منذ ايام عديدة قد أتم المعادلة للالتحاق بكلية الهندسة، إلا ان فرحتنا به لم تكتمل ليلقى مصيره طعنا على يد ذلك البلطجي".

شاف حرامي على السلم

وتابع، " في ليلة الواقعة قام محمود بالذهاب لأصدقائه، وبعد ساعتين عاد مرة أخرى للمنزل ليفاجأ بأن أحد الأشخاص أمامه وقام بضربه بصفيحة، يقوم محمود بعد ذلك بالنداء عليّ وايضا على شقيقه مرددا "الحق يا بابا في حرامي في البيت"، لأستيقظ من نومي مباشرة وأتفقد المنزل بعدما أخبرني نجلي بذلك ".

وأضاف،" بعد ذلك قام نجلي بالاستعداد للذهاب إلى عمله و أعد متطلباته ثم غادر المنزل، وقام شقيقه بتحسس حركة في أعلى المنزل، فذهب ليتفقد المكان ويتأكد من عدم وجود أي شخص بعدما أخبرنا" محمود "بذلك اللص الذي رآه، وفي أثناء قيامه بالبحث ظنت إحدى الجيران بأن نجلي يقوم بالنظر إليها خفية، لتقوم بعدها بسبه بأبشع الألفاظ".

ضربته علشان ميعملش مشاكل

واستكمل حديثه،" قام نجلي بعد ذلك بالنزول إلى أسفل بعد سبه من تلك الجارة، فقمت باللحاق به وقمت بصفعه على وجهه، ثم قمت بأخذه إلى أعلى وقمت مرة أخرى بالذهاب إلى أسفل لأقوم بتهدئة الأمر، الا ان تلك الجارة لم تكف عن سبنا ونهرنا، حتى قامت زوجتي بالرد عليها ".

بعد وقت قصير تفاجأنا بعدة اشخاص يقومون بالتهجم علينا بطريقة وحشية ممسكين ببعض الأسلحة البيضاء "مطوة"، فقام الجيران بالتوجه إليهم، فخشيت احتداد الأمر فقمت بالتفرقة بينهم، وفي أثناء ذلك قام المتهم بضرب زوجتي ونجلي بالسلاح مما تسبب لهم بإصابات قطعية لكل منهما.

الحق أبوك بيتضرب

وتابع، " بعد ذلك قام أحد الجيران  بالاتصال على" محمود" وأخبره بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء علينا، ليقوم بعدها نجلي بالتوجه إلى المنزل في عجلة، ليجد الجناة أمامه مباشرة، فقام بالسؤال عن سبب المشاجرة، ليجد أحد اولئك الأشخاص بطعنه في صدره بواسطة السلاح الذي كان بحوزته "مطواة"، لتمزق تلك الطعنة شرايين القلب".

تمزق شرايين القلب

وأشار إلى أنه بعد ذلك قمنا بأخذه إلى المستشفى مباشرة، وبعد عدة دقائق من محاولة إنعاشه خرج إلينا الطبيب ليخبرنا بوفاته، لأنهار أنا ووالدته مباشرة من هول الخبر، وقمنا بعدها بتحرير محضر ضد المتهم، وتم القبض عليه بعد ذلك.

وطالبت أسرة المجني عليه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وتقديمه إلى العدالة في أسرع وقت ممكن، مطالبين بالقصاص منه ليكون عبرة لغيرة ولتهدأ النار الموقدة بداخلهم.

08d10b3c-3a9e-4e8d-991d-ae7a6a08a775
08d10b3c-3a9e-4e8d-991d-ae7a6a08a775
9a4ff53b-1fdd-46be-9a9c-d2e6923e3327
9a4ff53b-1fdd-46be-9a9c-d2e6923e3327
200a09c9-9ac5-4640-9422-282f13552e33
200a09c9-9ac5-4640-9422-282f13552e33
جريمة مأساوية منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية القلوب صدى البلد ضربته علشان ميعملش مشاكل الحق ابوك بيتضرب تمزق شرايين القلب المستشفى ى العدالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

بالأسماء.. بيراميدز يعلن رحيل 3 نجوم عن الفريق

انضم بالفعل.. شوبير يُعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وقادش اليوم (4-0) في الدوري الإسباني

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: رؤساء مجالس إدارات شركات استولوا على أموال مصرف مصري شهير..تفاصيل

الأموال العامة تحيل 3 رجال أعمال للجنايات للاستيلاء علي أموال أحد البنوك (خاص)

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

مد أيده بين رجلي .. معلمة تنهار أمام النيابة بسبب تحرش مدير مدرسة 

ترشيحاتنا

ننشر أبرز توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لوزراء المالية الأفارقة

هدى رمزي: الست اللي عاوزة تاخد مقابل الرضاعة ما تتجوزش وتريحنا

مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها.. عمر كمال يعلن فسخ خطوبته بتعليق صادم

خلّفت منه مع صدمة الأم.. الإعدام لأبّ عاشر ابنته كالأزواج في المرج

تصدر الدوري الإسباني.. برشلونة يعمق جراح قادش برباعية

قطع له شرايين القلب .. بلطجي ينهي حياة شاب بشبرا الخيمة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل قرص شهية

فستان كشف التاتو.. هيفاء وهبى تثير جدلا من زفاف شقيقتها|شاهد

صديقته لسنوات .. معلومات عن خطيبة سعد لمجرد الجديدة غيثة العلاكي |شاهد

نزوح وكيت بلانشيت.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2022

فيديو

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ