قطع له شرايين القلب .. بلطجي ينهي حياة شاب بشبرا الخيمة |شاهد

جريمة مأساوية شهدتها منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، تعالت بها أصوات القسوة بعد أن نزع من قلوب الجناة الرحمة، ليقوم أحدهم بمباغتة المجني عليه بطعنة في صدره، ممزقًا من خلالها شرايين قلبه بعد قيام جارتهم بالاتصال على جناة مدعية تلصص شقيق المجني عليه بها مسترقا النظرات، ليسقط بعدها المجني عليه على الأرض مفارقا للحياة.

تفاصيل طعن بلطجي لشاب بشبرا الخيمة

انتقل صدى البلد للحديث مع أسرة المجني عليه وذكر والده في صوت خافت دثره الحزن، وعينان مملوءتان بالدموع ، " محمود هو طالب في ريعان شبابه وفي بداية العقد الثالث من عمره، كان منذ ايام عديدة قد أتم المعادلة للالتحاق بكلية الهندسة، إلا ان فرحتنا به لم تكتمل ليلقى مصيره طعنا على يد ذلك البلطجي".

شاف حرامي على السلم

وتابع، " في ليلة الواقعة قام محمود بالذهاب لأصدقائه، وبعد ساعتين عاد مرة أخرى للمنزل ليفاجأ بأن أحد الأشخاص أمامه وقام بضربه بصفيحة، يقوم محمود بعد ذلك بالنداء عليّ وايضا على شقيقه مرددا "الحق يا بابا في حرامي في البيت"، لأستيقظ من نومي مباشرة وأتفقد المنزل بعدما أخبرني نجلي بذلك ".

وأضاف،" بعد ذلك قام نجلي بالاستعداد للذهاب إلى عمله و أعد متطلباته ثم غادر المنزل، وقام شقيقه بتحسس حركة في أعلى المنزل، فذهب ليتفقد المكان ويتأكد من عدم وجود أي شخص بعدما أخبرنا" محمود "بذلك اللص الذي رآه، وفي أثناء قيامه بالبحث ظنت إحدى الجيران بأن نجلي يقوم بالنظر إليها خفية، لتقوم بعدها بسبه بأبشع الألفاظ".

ضربته علشان ميعملش مشاكل

واستكمل حديثه،" قام نجلي بعد ذلك بالنزول إلى أسفل بعد سبه من تلك الجارة، فقمت باللحاق به وقمت بصفعه على وجهه، ثم قمت بأخذه إلى أعلى وقمت مرة أخرى بالذهاب إلى أسفل لأقوم بتهدئة الأمر، الا ان تلك الجارة لم تكف عن سبنا ونهرنا، حتى قامت زوجتي بالرد عليها ".

بعد وقت قصير تفاجأنا بعدة اشخاص يقومون بالتهجم علينا بطريقة وحشية ممسكين ببعض الأسلحة البيضاء "مطوة"، فقام الجيران بالتوجه إليهم، فخشيت احتداد الأمر فقمت بالتفرقة بينهم، وفي أثناء ذلك قام المتهم بضرب زوجتي ونجلي بالسلاح مما تسبب لهم بإصابات قطعية لكل منهما.

الحق أبوك بيتضرب

وتابع، " بعد ذلك قام أحد الجيران بالاتصال على" محمود" وأخبره بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء علينا، ليقوم بعدها نجلي بالتوجه إلى المنزل في عجلة، ليجد الجناة أمامه مباشرة، فقام بالسؤال عن سبب المشاجرة، ليجد أحد اولئك الأشخاص بطعنه في صدره بواسطة السلاح الذي كان بحوزته "مطواة"، لتمزق تلك الطعنة شرايين القلب".

تمزق شرايين القلب

وأشار إلى أنه بعد ذلك قمنا بأخذه إلى المستشفى مباشرة، وبعد عدة دقائق من محاولة إنعاشه خرج إلينا الطبيب ليخبرنا بوفاته، لأنهار أنا ووالدته مباشرة من هول الخبر، وقمنا بعدها بتحرير محضر ضد المتهم، وتم القبض عليه بعد ذلك.

وطالبت أسرة المجني عليه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وتقديمه إلى العدالة في أسرع وقت ممكن، مطالبين بالقصاص منه ليكون عبرة لغيرة ولتهدأ النار الموقدة بداخلهم.

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