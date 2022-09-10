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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصدر الدوري الإسباني.. برشلونة يعمق جراح قادش برباعية

برشلونة
برشلونة

اكتسح فريق برشلونة، مضيفه قادش بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني.

 

وخلال الشوط الأول، سيطر فريق برشلونة عليه بشكل شبه كامل، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه البرازيلي رافينيا بتسديدة أرضية في الدقيقة العاشرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى قادش.

 

محاولات برشلونة استمرت، لكنهم فشلوا في هز شباك مرمى قادش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

وفي الشوط الثاني، استطاع الهولندي فرينكي دي يونج تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 55، أعقبه البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف ثان في الدقيقة 65.

 

وتوقفت المباراة لقرابة الساعة بسبب حالة طبية حرجة لأحد المشجعين في المدرجات.

 

وأطلق جمهور قادش، الصافرات؛ من أجل لفت انتباه الحكم لوجود حالة طبية حرجة في المدرجات، ليتم إيقاف المباراة.

 

وهرول حارس مرمى قادش من أجل إرسال علبة الإسعافات الأولية للجمهور من أجل مساعدة الحالة الطبية الحرجة، فيما توجه أطباء الفريقين من أجل المساعدة، ولم يتم استكمال المباراة حتى الآن، والتي تشير لتقدم البارسا بثنائية نظيفة.

 

وتم علاج الحالة الطبية الحرجة، حيث أُصيب أحد مشجعي قادش كبار السن بأزمة قلبية، قبل أن يتعرض مشجع آخر للإغماء ليتم علاجه هو الآخر، ويتم استكمال المباراة قبل نهايتها بدقائق قليلة.

 

وبعد استكمال المباراة، سجل أنسو فاتي ثالث أهداف برشلونة في الدقيقة 86 من متابعة لتمريرة روبرت ليفاندوفسكي.

 

واختتم عثمان ديمبلي مهرجان الأهداف لـبرشلونة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 93.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد قادش عند صفر من النقاط في المركز العشرين والأخير.

 

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: هيكتور بيليرين - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي 

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - ممفيس ديباي

 

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