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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأفضل في فئتها.. مواصفات BMW XM قبل الكشف عنها | صور

BMW XM
BMW XM

تقترب BMW من الكشف الرسمي عن أقوى سياراتها الجديدة المرتقبة BMW XM خلال الشهور القليلة المتبقية من العام الحالي، وحافظت العلامة الألمانية على استمرار إخفاء ملامح التصميم تحت غلاف مموه بالكامل يغطي الجسم الخارجي لها.

من المقرر أن تدخل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء في الإنتاج قبل نهاية العام ، لكننا ما زلنا ننتظر الظهور الرسمي لأول مرة ، والذي قد يحدث قريبًا.

 

قامت BMW بالفعل بعرض النموذج على موقع الشراء الخاص بها ، وقامت بعرض عناصر الإضاءة النهارية في سيارات الدفع الرباعي والشبك المضاء، مع صور كاملة مظللة تخفي تفاصيل التصميم الأكثر دقة لسيارة الدفع الرباعي.

XM BMW

ستعتمد سيارة BMW XM على مجموعة نقل حركة هجينة تعمل بالكهرباء، والتي تجمع بين محرك كهربائي، ومحرك BMW الجديد S68 V8 بسعة 4.4 ليتر بشاحن توربيني مزدوج، سيوفر 644 حصانًا (485 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 650 رطلاً (884 نيوتن متر). 

 

وسيصل طراز XM Concept بقوة تصل الى 750 حصان (551 كيلو واط)، وستقدم BMW ما يقرب من هذا القدر من القوة في XM Black Label الذي سيتم إطلاقه بعد XMالعادي، وسيتوفر XMبـ 737 رطل قدم (1000 نيوتن متر) من عزم الدوران.

ستقوم BMW بإقران مجموعة نقل الحركة مع ناقل حركة أوتوماتيكي ZF ثماني السرعات، سيوفر الإعداد الهجين ما بين 30-50 ميلًا من النطاق الكهربائي بالكامل، ويمكن أن تقدم BMW أيضًا إصدارًا أقل قوة للمبتدئين يضع نظامًا هجينًا بست أسطوانات تحت غطاء المحرك. 

XM BMW

ستتوفر XM BMW لأول مرة في فئتها بمنظام المساعدة في المناورة عن طريق توجيه المحور الخلفي، حيث يوفر ما يصل إلى 2.5 درجة من التوجيه ويتوفر فقط أقل من 25 ميلاً في الساعة (40 كيلومترًا في الساعة) أو أكثر من 100 ميل في الساعة (160 كيلومترًا في الساعة).

XM BMW

تخطط BMW لبدء الإنتاج قبل نهاية العام ، فلن تبدأ في الظهور في صالات العرض حتى أوائل عام 2023. وسيستمر الإنتاج حتى شهر نوفمبر من عام 2027، وليس من الواضح ما الذي سيحل محله أو ما إذا كان سيكون هناك بديل. 

 

تحتفل BMW بمرور 50 عامًا على قسم M Performance في عام 2022 ، وهذا هو الطراز الثاني الذي تنتجه العلامة التجارية احتفالاً بالذكرى.

BMW XM BMW XM concept M Performance XM Black Label

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