بملابس غريبة .. مايا دياب تثير جدلا بإطلالة غير متوقعة|شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب بملامح غريبة من خلال تسريحة شعرها التى اعتمدت فيها على الشعر المبلول .





وتالقت مرتدية جاكيت جينز مطرز بالالوان والبنطلون بنفس الشكل وهو ما جعل اطلالتها غريبة.





مايا دياب

وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلالإطلالتها التى تظهر بها.













قد أثارت مايا دياب الجدل خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما ظهرت خلال إحيائها حفلابإطلالة جريئة.



تألقت مايا دياب في الصور بإطلالة ملفتة و جريئة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأزرق الفاتح واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل، بالإضافة إلي ذلك تميز بالقماش الشفاف الذي كشف عنساقيها.



أنتعلت مايا دياب حذاء صيف أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية والأنيقة التي زادت من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام