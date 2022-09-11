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ثقافة السويس تناقش الشائعات والسلاح الأخير للإرهاب بمركز شباب المدينة

صدى البلد

نظم قصر ثقافة السويس برئاسة هويدا طلعت محاضرة بعنوان ( الشائعات والسلاح الاخير للإرهاب ) بمركز شباب المدينة حاضرها الدكتور حنان الأمير دكتوراه في الإقتصاد والتنمية البشرية والانسانيات والتي أوضحت أن الحرب النفسية ـ وأساسها الشائعات وحملات الهمس ـ هى أخطر أنواع الحروب المعاصرة دائمًا، لأنها تعمل على زلزلة الأفكار، وتشويه الحقائق، والمبالغة فى الأقوال، مستخدمة فى ذلك فنون الإقناع المختلفة، لزرع الهزيمة فى نفوس الآخرين.. هى ببساطة اغتصاب للعقل الذى كان ميزة الإنسان الأصلية، وتوجيهه فى الاتجاه الذى يروق لصاحب هذا التوجيه وأن مواجهة الشائعات هو أمر يهم الامن القومي المصري ويجب معرفة قيمة ومكانة مصرنا الغالية.

وأوضحت ماهية الواجبات والمسئوليات التي تقع علينا جميعا لمواجهة الشائعات، حيث أوضحت دعم الدولة وكيفية مواجهة تلك الشائعات موضحا أهمية الأمن القومي المصري للحفاظ على مقدرات الوطن ، و أن الشائعات هي أحدي أدوات الحروب الحديثة (الحرب الباردة) حيث يكون الهدف منها هو اهتزاز النفوس وهدم الثقة الشخصية بالدولة وآثره الخطير علي الوئام المجتمعي .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلاني لنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

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