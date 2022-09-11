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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشهد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدرسة التدريب المزدوج

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، المقابلات الشخصية للطلاب الناجحين في الاختبار التحريري بالمدارس الصناعية، عن طريق التقديم على الإنترنت للالتحاق بمدرسة جامعة سوهاج للتدريب المزدوج، التابعة لكلية التكنولوجيا والتعليم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد الكلية.

 

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن مدرسة التدريب المزدوج تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة المرحلة الإعدادية، وتنقسم مجالات الدراسة لشعبتين الأولى سكرتارية طبية والثانية تبريد وتكييف، مضيفاً أن هذا النوع من التعليم يقوم على تدريس المواد العلمية والفنية للطالب وصقله بالتدريب داخل الجامعة.

 

وذلك من أجل تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات والمعلومات بما يسهم في إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة.

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وأوضح عبدالخالق، أن الجامعة أنشئت المدرسة بهدف التغلب على مشكلات التعليم الفني عن طريق توفير احتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم تقوم بمد وتزويد المدرسة بهيئة التدريس والكتب الدراسية.

 

وأشار إلى أن هذه المدرسة تعتبر أفضل ثمار التعاون بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم، حيث أنها تقدم خدمة تعليمية متميزة للنهوض بالتعليم الفني، من خلال تسخير ما تملكه الجامعة من كوادر بشرية على كفاءة عالية من الخبرة وامكانيات مادية هائلة في مجال التعليم.

 

مما يساهم بشكل فعال في تحقيق مستويات متميزة من الجدارة المهنية وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وربطها بمناهج ومقررات التعليم والتدريب المزدوج، وذلك بالتعاون مع خبراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

ولفت الدكتور أحمد عبدالرحيم، إلى أن خريجي المدرسة يحصلون على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، وذلك بنظام الدراسة والتدريب 3 سنوات دراسية، والعام الدراسي يستمر 11 شهر، ويمنح المتدرب إجازة سنوية مدتها شهر، مضيفاً أن الدراسة النظرية في المدرسة يومان أسبوعياً، بالإضافة إلى ٣ أيام للتدريبات العملية.

 

وأكد عبد الرحيم، على أن فكرة المدرسة تعتمد على تدريب الطالب في مجال الصناعة جنباً إلى جنب مع الدراسة النظرية، وفي هذه الحالة يستفيد الطالب من الالتحاق بالمدرسة بالتدريب في مستشفيات جامعة سوهاج في مجال السكرتارية الطبية، والصيانة لمجال التبريد والتكييف.

 

وتعتبر المدرسة أعلى المدارس الفنية مجموع حيث تقبل من مجموع ٢٦٠ درجة، ويصل عدد الطلاب لكل شعبة ٢٢ طالبا، كما توفر الجامعة لطلاب المدرسة التدريب العملي وتوفير المواد الخام داخل معامل كلية التكنولوجيا والتعليم.

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