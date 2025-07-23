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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عشبة غير متوقعة تمنع الملاريا وسرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
اسماء محمد

يعد الشيح من الأعشاب المهملة في المجتمعات الحديثة بالرغم من قدرته على حماية الجسم من عدة أمراض خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم أهم فوائد الشيح الطبية.

 مكافحة الملاريا


الملاريا مرض خطير يسببه طفيلي ينتقل عن طريق لدغة البعوض المصاب، ويغزو خلايا الدم الحمراء البشرية. الأرتيميسينين مستخلص معزول من  نبات الشيح الحولي .

الأرتيميسينين دواء عشبي يُعدّ أقوى مضاد للملاريا في السوق. يُعرف بقدرته على تقليل عدد الطفيليات في دم مرضى الملاريا بسرعة .

توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين كعلاج أولي لمرض الملاريا المنجلية غير المعقدة .

أظهرت التجارب فعالية الأرتيميسينين ضد طفيلي الملاريا، إذ يتفاعل مع مستويات الحديد العالية في الطفيلي لإنتاج الجذور الحرة، التي تُدمر بدورها جدران خلايا طفيلي الملاريا.

الشيح

يحارب الخلايا السرطانية


وبحسب العديد من الدراسات، فإن مادة الأرتيميسينين قادرة على محاربة خلايا سرطان الثدي الغنية بالحديد بنفس الطريقة التي تقضي بها على الطفيليات المسببة للملاريا، مما يجعلها خيار علاج طبيعي محتمل للسرطان بالنسبة للنساء المصابات بسرطان الثدي.

يمكن أن تكون الخلايا السرطانية أيضًا غنية بالحديد لأنها تمتصه عادةً لتسهيل انقسام الخلايا.

ارتفاع عالمي في إصابات سرطان الثدي

في دراسة أُجريت عام ٢٠١٢، اختبر باحثون عينات من خلايا سرطان الثدي وخلايا ثدي طبيعية عولجت أولًا لزيادة محتواها من الحديد ثم عولجت الخلايا بنوع قابل للذوبان في الماء من الأرتيميسينين، وهو مستخلص من الشيح.

كانت النتائج مبهرة للغاية. لم تُظهر الخلايا الطبيعية تغيرًا يُذكر، ولكن في غضون 16 ساعة، ماتت جميع خلايا السرطان تقريبًا، ولم يُقتل سوى عدد قليل من الخلايا الطبيعية.

ويعتقد المهندس الحيوي هنري لاي أن خلايا سرطان الثدي تحتوي على ما بين خمسة إلى خمسة عشر مستقبلاً أكثر من الطبيعي، مما يجعلها تمتص الحديد بسهولة أكبر، وبالتالي تكون أكثر عرضة لهجوم الأرتيميسينين.

هذا يجعل الشيح علاجًا محتملًا للسرطان ونبتةً واعدةً لعلاجه ، وفقًا للباحثين. 

و جد الأطباء أن أدوية الأرتيميسينين تُحفز موت الخلايا السرطانية، ولها نشاط مضاد لانتشار الخلايا السرطانية.

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