احترس.. هذه الأطعمة تسبب الجلطة والنوبة القلبية

تتسبب العديد من العادات الخاطئة في حدوث النوبة القلبية والسكتة الدماغية وتؤدي هذه الجلطات إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

ووفقا لما جاء في موقع NHS فإن تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية من الدهون من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم تصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

الاستمرار في تناول الأطعمة الغنية بالدهون يؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين، وذلك لاحتوائها على نوع غير صحي من الكوليسترول.

هناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول:

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - يتكون هذا البروتين في الغالب من الدهون بالإضافة إلى كمية صغيرة من البروتين؛ يمكن لهذا النوع من الكوليسترول أن يسد الشرايين، لذلك يُعرف غالبًا باسم

"الكوليسترول السيئ"



البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) - يتكون هذا البروتين في الغالب من البروتين بالإضافة إلى كمية صغيرة من الدهون؛ يمكن لهذا النوع من الكوليسترول أن يقلل من الرواسب في الشرايين، لذلك يُعرف غالبًا باسم "الكوليسترول الجيد."

هناك أيضًا نوعان من الدهون: المشبعة وغير المشبعة لذا تجنب الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة، لأنها تزيد من مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم.

تشمل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة ما يلي:

فطائر

الأطعمة المقلية

النقانق وقطع اللحم الدهنية

سمنة

كريم

الجبن الصلب

الكعك والبسكويت

الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل

الوقاية من النوبة القلبية



يُنصح باتباع نظام غذائي متوسطي و هذا يعني تناول المزيد من الخبز الكامل الحبوب والأرز والمكرونة، والفواكه والخضراوات والأسماك، وتقليل تناول اللحوم.

استبدل الزبدة والجبن بمنتجات تعتمد على الزيوت النباتية والنباتية، مثل زيت الزيتون.

يمكن أن تشكل الأسماك الزيتية، مثل الرنجة والسردين والسلمون، جزءًا من النظام الغذائي المتوسطي، ولكن ليس هناك حاجة لتناول هذا النوع من الأسماك على وجه التحديد لمحاولة منع حدوث نوبة قلبية أخرى.

كما أن تناول مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3، أو تناول الأطعمة المدعمة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، لم يثبت أنه يساعد في منع حدوث نوبة قلبية أخرى.

لا تتناول أي مكمل غذائي دون استشارة طبيب أولًا و بعض المكملات، مثل بيتا كاروتين، قد تكون ضارة.