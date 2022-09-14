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رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل تعليم دمياط: انتهاء استعدادات المدارس لبدء العام الجديد

صدى البلد

عقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري المدارس والمراحل التعليمية بإدارة دمياط الجديدة بحضور زهر الدين الليثي مدير الإدارة وصابر عبدالله وكيل الإدارة.

وأكد "وكيل الوزارة" علي عدة ضوابط مع بداية إنطلاق العام الدراسي منها الحضور إلى المدرسة فى التوقيت المحدد وضرورة تواجد مسئول الأمن على بوابة المدرسة والانتهاء من الجدول المدرسي وفق الأنصبة القانونية وعدم وجود معلم بدون جدول والانتهاء من اعمال الصيانة البسيطة والنظافة داخل وخارج المدرسة.

وطالب بالاهتمام ومراجعة عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة وتفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس مع بداية الدراسة و عدم جمع أي مبالغ مالية تحت أي مسمي من الطالب أو ولي الأمر.

وشدد "وكيل الوزارة" علي ضرورة تواجد مدير المدرسة والمشرف العام ومسئول الدفتر قبل بداية التابور بنصف ساعة، وكذلك الاهتمام بالنظافة المدرسية وتكثيف التوعية لدى التلاميذ وإعداد أنشطة تعليمية متنوعة تحث على النظام والنظافة، بالإضافة إلى تحديد أماكن لاستقبال أولياء الأمور داخل حرم المبنى المدرسى وفى أوقات محددة ومعلنة.

كما شدد خالد خلف، على عدم تخطى التسلسل الوظيفي وعدم اللجوء الى الجهات الاعلى دون الرجوع للإدارة وتحرى الدقة عند نشر اي معلومات على الصفحة الرسمية للمدرسة وعدم نشر اي تعليمات مخالفة للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة، موضحا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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