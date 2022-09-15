اليوم.. إعادة محاكمة 26 متهما في قضية "أحداث رمسيس"

تنظر اليوم الخميس الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، إعادة إجراءات محاكمة 26 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.