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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم توقيعه.. فيريرا يبلغ الزمالك بقرار عاجل بشأن عدم التعاقد مع دونجا

فيريرا
فيريرا

 


كشف الإعلامي محمد شبانة، أن   البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أبلغ الإدارة برفضه التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب الإسماعيلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، ورغم حصول أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة على توقيع اللاعب في وقت سابق لكن فيريرا أبلغ أمير مرتضى برفضه ضم اللاعب لعدم القناعة بمستواه وقدراته.

هجوم شبانة على مرتضى منصور.. 

رد الإعلامي محمد شبانة، على هجوم رئيس نادي الزمالك عليه خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء داخل مقر النادي الأبيض.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،توقعت أن اتعرض للهجوم من رئيس الزمالك في مؤتمره، الزمالك به رموز وأشخاص محترمين وكوادر كبيرة.

وأضاف شبانة، قيمة نادي الزمالك لا تقل أبدًا عن قيمة النادي الأهلي لكن الظروف هي التي تفلل من النادي الأبيض، ولكن هناك اختلاف بين قيادات الناديين.

وأكمل شبانة،  لدينا معلومات داخل نادي الزمالك، ونحاول إخراجها في أوقات مناسبة وكل هذا من أجل جماهير الزمالك.

وأوضح شبانة:" كل إناء ينضح بما فيه هذا هو ردي على رئيس الزمالك".

 

وأتم، هناك فارق بين الخطيب الذي يتم اتخاذه قدوة في الكتب الدراسية والموظفين الذين أبلغهم رئيس الزمالك بانه سيصرف مرتباتهم المتأخرة مقابل التجمهر والغناء بإسم رئيس الزمالك، هذا قدر جماهير الزمالك أن يتحمل قياداته.

 

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