برلماني: رؤية السيسي لأهداف القمة العربية المقبلة محط اهتمام العالم وتركيزه

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر حريصة على تعزيز العلاقات العربية، ودعمها ودعم الدولة الوطنية وحمايتها من التفكك والانهيار، وهى ثوابت حاضرة أمام صانع القرار المصري.

ونوه محسن في تصريحات صحفية له اليوم، بتصريحات الرئيس السيسي، بأن القمة العربية القادمة بالجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، وهناك حتمية لاستعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، قائلا إنها سياسة واضحة لتحصين الدولة الوطنية في العالم العربي.

وأشار نائب الشيوخ إلى أن رؤية الرئيس السيسي تقضي بضرورة عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، ودعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية، لافتا إلى أن مصر ترفض رفضا تاما التدخلات الخارجية واستقلال رأيها وسيادتها محل إعجاب العالم وتقديره.

واختتم النائب احمد محسن، بالتأكيد على أن دعوة مصر لتعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك اية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، دعوة عالمية وهامة وتلقى تقدير وقبول كبيرين على كافة المستويات الإقليمية والدولية، مشددا على أن زيارة السيسي لقطر، خطوة هامة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين من ناحية وتعزيز التضامن العربي من ناحية أخرى.