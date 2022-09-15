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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإماراتي ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان العلاقات الثنائية

صدى البلد

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم /الخميس/، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، في ضوء "الاتفاق الابراهيمي للسلام"، الذي جرى توقيعه عام 2020.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة الشيخ عبدالله بن زايد إلى إسرائيل - القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.


وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن العلاقات مع إسرائيل تمضي قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك في المجالات كافة، فيما أشاد لابيد بالعلاقات مع الإمارات.


وفي السياق، استقبل رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ اليوم، وزير الخارجية الإماراتي، حيث سلمه دعوة رسمية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحضور "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبوظبي شهر ديسمبر المقبل.

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