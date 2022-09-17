انطلاق 14 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، انطلاق 14 رحلة بالون طائر على متنها 275 سائح من مختلف الجنسيات.

وقال الكابتن أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون، إن السائحين وصلوا إلى مطار أرض إقلاع البالون بالبر الغربي في الخامسة صباحا وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع تمت الرحلات وسط اعتدال ملحوظ فى حالة الجو.

وأضاف إنه تم الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية منها تطهير البالون مع توفير مواد تعقيم للركاب قبل وبعد أي نقطة اتصال، وتم تنفيذ جميع التدابير للحد من الازدحام داخل أرض إقلاع البالون من خلال التخطيط المتقدم ومراقبة تدفقات الركاب.