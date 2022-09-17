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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تستضيف كونجرس الاتحاد الأفريقي للجمباز بمشاركة 30 دولة

صدى البلد

رفع اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي حالة الاستعداد القصوي لاستضافة والمشاركة فى عدد من الفاعليات والمنافسات القارية والدولية خلال شهر سبتمبر الجاري 
يأتي على رأسها استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي للجمباز 26 سبتمبر الجاري بمشاركة 30 رئيس اتحاد للجمباز من القارة السمراء لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص رياضة الجمباز داخل القارة الافريقية 
ومن المنتظر ان يشهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فاعليات افتتاح الكونجرس الإفريقي لاتحاد الجمباز 
ويسعي إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز إلي نقل مقر الاتحاد الافريقي للجمباز إلي مصر بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة 
وعلي صعيد اخر يشارك  منتخب مصر للجمباز  الفني رجال وانسات في بطولة كأس العالم للتحدي  التابعة للإتحاد الدولي للجمباز والتي تستضيفها  فرنسا - باريس خلال الفترة من 22 - 26 سبتمبر 2022
كما تستعد مصر لأستضافة البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك علي  صالة 2 بأستاد القاهرة الدولي. التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز في الفترة من 23 الي 24 سبتمبر الجاري.
يشارك فى البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك 8 دول وهي: (الجزائر- بنين- الكاميرون- الرأس الأخضر- الكونغو الديمقراطية- المغرب- سيراليون و مصر  البلد المصيف ) بأجمالي عدد 70 لاعب و لاعبة 
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مصر تبرهن دائما يوم بعد يوم  علي قدرتها الفائقة علي استضافة جميع الفاعليات والبطولات القارية والعربية والدولية  لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.‏

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