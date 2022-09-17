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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها .. لماذا تطارد الشائعات عبلة كامل؟

عبلة كامل
عبلة كامل

يحل اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة عبلة كامل، والتي اختفت مؤخراً عن الساحة الفنية لأسباب لا يعلمها أحد.

ظلت الشائعات تطارد الفنانة عبلة كامل منذ اختفائها حتى يومنا هذا، سواء باعتزالها التمثيل أو إصابتها بالأمراض.

 

وكانت عبلة كامل قد كشفت في مكالمة استمرت 45 دقيقة سبب امتناعها عن الظهور في البرامج التليفزيونية.

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عبلة كامل قالت: أنا انسانة عادية، يمكن الناس بتحب أدواري، لكن عمري ما تصورت كل حب الناس ده لية بعد ترويج خبر سيئ عني.

وفي إجابة غريبة على مطالبة لميس الحديدي بظهورها والرد على تلك الشائعات، قالت: أنا بحب أمثل بس، أنا مبعرفش أعمل عبلة كامل .. بعرف أمثل بس.

وقال لميس الحديدي تعليقًا على إجابة عبلة كامل، إنها ممثلة على الشاشة لكن في الحقيقة إنسانة وأم عادية بتبذل مجهود على الشاشة، لكن في الحقيقة مش قادرة تبذل المجهود دة علشان تطلع في البرامج.. هي إنسانة طبيعية بتمثل بس في مجالها، ومش عايزة تمثل في الحقيقة. 

عبلة كامل الفنانة الكبيرة عبلة كامل التمثيل ميس الحديدي البرامج التلفزيونية

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