عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جالي سرطان وتآكل في المفاصل.. أبرز تصريحات الفنان يوسف منصور

يوسف منصور
يوسف منصور

أكد الفنان يوسف منصور، أنه فى عام 2006 تعرض لـ تآكل المفاصل مما تسبب في ابتعاده عن الفن والرياضة.

وأوضح يوسف منصور خلال حواره مع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا" أن تآكل المفاصل حدث بسبب تمارين الكونغ فو على 6 ساعات يوميا على مدار 30 عاما. 

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

عن أعماله الفنية.. تكريم يوسف منصور بالمركز الثقافي الروسي

في أول ظهور بعد غيابه لسنوات، حلَّ الفنان يوسف منصور ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع مني عبد الغني، وإيمان عز الدين، وهبة الأباصيري، على شاشة cbc.

كشف "منصور" أن سبب الاختفاء هو ظروف شخصية مرّ بها إلى جانب رحلته مع مرض السرطان، موضحا أنه سافر للخارج بسبب معاناته من أزمة تآكل المفاصل، قائلا: "في 2006 حصل مشكلة صحية بسبب تمريني لمدة 6 ساعات يوميًا على الكونغفو، وعلى مدار 30 سنة حصلي تآكل في المفاصل، والدكاترة قالوا هنعمل عملية عشان إيدي تترفع"

تابع يوسف منصور: "جالي إحباط.. لحد ما عرفت إن الخلايا الجذعية ممكن تحل المشكلة وتابعت لحد ما قدرت رجلي تتحرك، وبعدها جالي سرطان وخفيت منه"، موضحا أن علاج السرطان تم بدون الحاجة للحصول على جلسات علاج كيماوي.

على صعيد آخر، كشف يوسف منصور، تفاصيل أشهر مشاهده في فيلم "قبضة الهلالي" وحركاته الشهيرة فيه، موضحا أن المشهد الشهير لحركات الكونغ فو كان من إصرار مخرج الفيلم، حيث كان متأثراً بالأفلام الصينية، وتم استخدام الكرتون "الفلين" للقيام بالمشهد، مضيفا: "أنا مكنش ليا في التمثيل وبدأته بالصدفة، وكانت أول مرة ليا أقف أمام الفنانة ليلى علوي، اعتبر نفسي محظوظاً إني مثلت مع أسماء كبيرة".

وعن احترافه الكونغ فو، قال: "الكونغ فو هو طريقة حياة وفلسفة، وبيعلم الشخص إن يكون عنده حكمة وتواضع، أتمني أن الناس تعرف يعني ايه كونغ فو بالمعني الصح". 

يوسف منصور الستات مايعرفوش يكدبوا هبة الأباصيري السرطان مرض السرطان جلسات علاج كيماوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسترجلة يعني ايه بحلق دقني الصبح مثلا؟! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

الأهلي يستغني عن 4 لاعبين بشكل نهائي ..تفاصيل

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

كلام مؤذي.. حقيقة منع ابنة عاصي الحلاني من دخول مصر

أحمد شيبة يتلقى العزاء في شقيقه بالإسكندرية

رمضان 2023.. روبي تتعاقد على بطولة مسلسل "حضرة العمدة"

حسن الرداد يطرح برومو جديد لفيلم "تحت تهديد السلاح"

عقد قران المخرج ممدوح زكي بحضور نجوم الفن .. شاهد

ردود فعل إيجابية على العرض المسرحي خطة كيوبيد

سيدتي الجميلة والحفيد.. ماذا يعرض على خشبة المسرح

أخبار الفن | طلاق رامي جمال وزوجته .. تصريحات صادمة من نهى العمروسي

ترشيحاتنا

أخبار الفن| تصريحات صادمة من يوسف منصور .. عودة رامي جمال لزوجته

متى سيتم سداد قرض القطار الكهربائي الخفيف ؟.. وزير النقل يجيب

احذروا الشمس وقت الظهيرة.. مفاجأة عن حالة طقس الأحد 18-9-2022

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 : لا تتسرع

عقوبة فيوتشر القاسية وراء غياب جنش ورفعت عن مباراة بطل أوغندا بالكونفيدرالية|تفاصيل

هل مصر بتبيع موانيها .. رد قوي من وزير النقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

طليقة ماجد المصري تثير الجدل بفستان زفاف.. ومتابعوها يسألون: بتتجوز؟| شاهد

بإطلالة شبابية.. هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور

ماذا يحدث للمرأة عند حلاقة شعر الوجه "الشيفنج"

فيديو

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ