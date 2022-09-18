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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولت على مليون و500 ألف جنيه.. ضبط مستريحة المواد الغذائية في سوهاج

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من ضبط حاصلة على الثانوية الأزهرية؛ لإستيلاءها على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفي بوعدها، بدائرة قسم ثانٍ سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا مُحررًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو (عاطف. ه. ا- 51 عامًا- مدرس- و9 أشخاص آخرين- يقيمون بدائرة المحافظة).

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تفاصيل الواقعة

مفاده تضررهم من المدعوة (منى. م. ا- 40 عامًا- حاصلة على الثانوية الأزهرية- وتقيم دائرة مركز سوهاج)؛ لاستيلاءها منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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