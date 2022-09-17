نفوق ماشية.. ماس كهربائي يُشعِل النيران بمنزل من طابقين في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في منزل مكون من طابقين، بقرية الجزيرة المُستجدة بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى نفوق 3 رؤوس ماشية وطيور، دون حدوث أية إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده نشوب حريق في منزل ونفوق عدد من الماشية والطيور.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي قام بها الرائد أحمد العمدة، رئيس وحدة مباحث المنشأة، تبين أن المنزل ملك «مقبل د ع»، يقيم بقرية الجزيرة المستجدة، دائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج، وأن الحريق كان نتيجة ماس كهربائي، ما أدى لنفوق بعض الماشية واحتراق في أغراض المنزل.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.