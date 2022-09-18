عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير أسامة خليل: مصر تقدر دور بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في نشر التسامح

السفير أسامة سعيد
السفير أسامة سعيد خليل وبطريرك الإسكندرية

 استقبل الرئيس "أندريه راجولينا"، رئيس جمهورية مدغشقر، السفير أسامة سعيد خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى مدغشقر ونيافة البطريرك "ثيودورس الثاني" بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وذلك في قصر الرئاسة.
 

واستعرض نيافة البطريرك تاريخ الكاتدرائية والكرسي البابوي في الإسكندرية، وأنشطة الكاتدرائية في الدول الإفريقية، كإنشاء المستشفيات والمدارس، حيث قام نيافته بافتتاح أربعة مدارس مؤخراً أثناء زيارته لجنوب مدغشقر. 

 

كما أشار نيافته إلى دور مصر التاريخي في رعاية الكرسي البابوي في الإسكندرية، وكذلك دور رئيس الجمهورية في رعاية الكاتدرائية، حيث أشار إلى إنشاء مقر جديد متطور للكاتدرائية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

كما أشاد نيافة البطريرك بدور سفارات مصر في أفريقيا، معبراً عن شكره وتقديره للسفارة المصرية في مدغشقر على تسهيل زيارته إلى مدغشقر.

 

ومن جانبه، أعرب السفير المصري عن تقدير مصر لدور نيافة البطريرك في نشر التسامح بين الأديان والكنائس في مصر وإفريقيا، وقدم الشكر لرئيس الجمهورية على الاستقبال. 

 

كما أقام السفير مأدبة عشاء على شرف عودة نيافة البطريرك من زيارته لجنوب مدغشقر.

مصر العاصمة الإدارية الجديدة أسامة خليل بطريرك الإسكندرية سفير جمهورية مصر أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

هموت نفسي.. طفل يشنق نفسه في المنوفية بسبب خلافات مع شقيقته (القصة الكاملة)

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

أنا هموت ياصاحبي.. القصة الكاملة لإنهاء طفل حياته لخلاف مع شقيقته|تفاصيل مأساوية

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مصر وأندونيسيا تتفقان على تذليل العقبات أمام تنمية علاقات التعاون الاقتصادي

دعوة رئيس جواتيمالا لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

سفير مصر في بروكسل يبحث مع مسئولي المفوضية الأوروبية ترتيبات مؤتمر المناخ

لعرضها في COP27.. انطلاق المُشاورات الخاصة بمشروع مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام

السفارة المصرية في مالابو تنظم ندوة للترويج لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ

ورشة عمل بين الجهات الوطنية المعنية بمؤتمر COP27 وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة

بحث آفاق التعاون في المجالات الدينية بين مصر وجنوب السودان

قنصل مصر في سيدني يبحث أوضاع الجالية وسبل تذليل العقبات أمام المواطنين

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده|حقيقة عمل توفيق عبد الحميد سائقًا بعد إصابته بانزلاق غضروفي

%50.. تخفيض هائل للمواطنين في قطاع النقل.. ومواصلات بالمجان قريبا| تفاصيل

مفيش انفصال.. متابعة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني لحساباته لا تزال موجودة

شاهد|مواطن مصري مريض مقيم بموزمبيق يستغيث بالخارجية والهجرة: شركة الطيران ترفض عودتي

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

حكم التوسل بالنبي وصحابته وآله .. الإفتاء تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البحر.. أمينة شلباية تثير الجدل في عيد ميلاد شريف مدكور

تسلم يا أبو لي.. ظهور بطل فول الصين العظيم بعد غياب سنوات

أبهرت الحاضرين.. إطلالة منى الشاذلي في عيد ميلاد شريف مدكور

ورد وتطريز.. إطلالة شريف مدكور تثير الجدل علي السوشيال ميديا

فيديو

الصلح خير.. تفاصيل عودة رامي جمال لزوجته

تفاصيل الجنازة الرسمية.. مراسم دفن الملكة اليزابيث الثانية

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ