5 لاعبين في قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للكبار

أعلن مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، قائمة اللاعبين المشاركين في منافسات بطولة العالم للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر المقبل في أوزبكستان.



وضمت قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة كل من، محمد عبد الموجود ويسري سامي وعلي عيد وعبد الرحمن عبد الغني وعلي حازم، ومعهم المدرب محمد علي.



ويخوض المنتخب حاليا معسكرا مغلقا في أوزبكستان، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم. وكان منتخب الجودو قد شارك مؤخرا في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، وحصد ميداليتين الأولى ذهبية من خلال محمد عبد الموجود، والثانية برونزية ليسري سامي.



ويتولى الأسطورة محمد رشوان مهمة الإشراف الفني على المنتخبات، ورئاسة جهاز المنتخبات بالاتحاد المصري، ويمثل إضافة كبيرة على المستوى الفني والإداري أيضا.



ومن جانبه أكد مرزوق علي، أن المنتخب يستعد بشكل قوي للمشاركة في منافسات بطولة العالم، وأن الاتحاد يسعى تحقيق عدد من الأهداف من خلال مشاركة اللاعبين في هذا الحدث المهم.



وأضاف رئيس الاتحاد، أن الهدف الأساسي من المشاركة هو منح اللاعبين الصغار الخبرات الدولية المطلوبة من خلال التواجد في أقوى مستوى تنافسي، وهي بطولة العالم للكبار.



وتابع: “اتبعنا سياسة واضحة منذ تولينا المسئولية وهي خلق جيل جديد من اللاعبين وتمكينه من حمل راية مصر في كل المحافل الدولية، ونسير في الطريق الصحيح وهدفنا دايما التواجد على منصات التتويج في كل المناسبات والمحافل سواء كانت دولية أو قارية”.



وأكمل تصريحاته: “حصدنا ثمار السياسات التي اتبعناها من خلال اكتساح ميداليات البطولات الأفريقية للشباب والناشئين بشكل غير مسبوق، وتحقيق المركزين الخامس والسابع في بطولة العالم للناشئات”.



