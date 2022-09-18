بعنوان «الدين المعاملة».. الأوقاف تفتتح الأسبوع الثقافي التاسع بـ 6 محافظات

انطلقت تحت رعاية وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع بست محافظات اليوم السبت ١٧ سبتمبر 2022م، تحت عنوان: "الدين المعاملة" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

الدين المعاملة

في مديرية أوقاف قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عمر، حاضر فيه د/ أحمد مصطفى صابر مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، و الدكتور ماهر علي جبر مدير مديرية أوقاف قنا، وقدم له الشيخ عمر الطيب عبد الراضي إمام المسجد، والقارئ الشيخ أشرف حنفي الهوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد سيف الدين البنا مبتهلًا، بحضور الشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صلاح الدين، حاضر فيه د/ حسانين عبد الحكم حسانين مدير مديرية أوقاف المنيا، والشيخ أحمد شعراوي توفيق إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ أيمن فوزي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد زهني عبد الحي مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأنصاري بشبين الكوم، حاضر فيه الدكتور خالد عبد السلام وكيل مديرية أوقاف المنوفية، والدكتور أشرف النقيب إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ مصيلحي محمد عبد الوهاب قارئًا، والمبتهل الشيخ أشرف عبد الوهاب مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة براس البر، حاضر فيه أ.د/ إسماعيل محمد عبد الرحمن أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية ببورسعيد، والشيخ محمد محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، وقدم له الشيخ حسن الفيومي إمام المسجد، والقارئ الشيخ محمد شعبان ربيع قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد عوض الموافي مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر بدمنهور، حاضر فيه أ.د/ محمد شاكر صهوان الأستاذ بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، والشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والقارئ الشيخ السعيد محمد أبو المكارم قارئًا، والمبتهل الشيخ عيد إسماعيل هواش مبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زاد الميعاد بالحي العاشر مدينة العاشر من رمضان ، حاضر فيه أ.د/ محمد عكاشة سيد أحمد مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية، والشيخ أشرف أحمد فهمي إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ سعيد عبد القادر يوسف قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد نجيب أبو الفتوح مبتهلًا.