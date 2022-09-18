بفستان أبيض.. درة تخطف الأنظار بجمالها على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة درة صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، مع ميك أب رقيق.

ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

فيلم جدران من إنتاج سيني برو، ويشارك في بطولته النجوم درة زروق و نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.