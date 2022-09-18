عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض.. درة تخطف الأنظار بجمالها على السوشيال ميديا

درة زروق
درة زروق

شاركت الفنانة درة صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، مع ميك أب رقيق.

بإطلالة أنيقة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بلوزة جريئة ومكياج صاخب.. درة تتألق بإطلالة كلاسيكية| شاهد

ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

فيلم جدران من إنتاج سيني برو، ويشارك في بطولته النجوم درة زروق  و نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

الفنانة درة درة أحدث أعمال درة أخبار درة إطلالة الفنانة درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك وإيلكت سبور مباشر الآن (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

شوبير: الأهلي ينهي اجراءات انضمام مصطفي شلبي من نادي إنبي

عقب شائعة إصابته بالزهايمر.. عادل إمام يتصدر تريند تويتر

بإطلالة ناعمة.. يسرا تتألق بصحبه ليلي علوي في أحدث ظهور

خالص العزاء.. نبيلة عبيد تنعي زوجة الفنان خالد زكي

منة فضالي في رسالة للمتابعين: مفيش حد هيحس بيك غير نفسك

بروج أحمر.. نوال الزغبي تتألق بفستان أنيق في أحدث ظهور.. فيديو

ترشيحاتنا

كشفته إسعاد يونس وتحدثت عنه منى عبدالغني.. سبب وحيد يمنع عبلة كامل من الظهور

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات الهندسة المتاحة| البترول والتعدين الأبرز

خلال أسبوع.. الدولار يواصل صعوده والعملات الأجنبية تتراجع | تفاصيل

صوروها عارية|جنايات المحلة تقضي بالسجن 3 سنوات لـ متهمين هتكوا عرض سيده

عقب إلقاء نظره على النعش.. الرئيس الأمريكي يعلق على شخصية الملكة إليزابيث

العفو الرئاسي: تشريع لدمج المفرج عنهم في المجتمع.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التاتوه والفستان الجريء.. 5 صور وضعت ميريهان حسين في مأزق| شاهد

هل يؤثر تناول العسل على الريق على غشاء المعدة .. إليك الحقيقة

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولة العالم للمصارعة بصربيا

فيديو

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ