المبادرات الرئاسية غيرت شكل البلاد.. صبري الجندي لـ صدى البلد: السيسي مازال يعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي

تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية قيادة البلاد، على إعادة بناء الدولة المصرية على كافة الأصعدة بجانب إعادة بناء الإنسان المصرى وتنمية وعيه من خلال المبادرات الرئاسية ، منها مبادرة حياة كريمة وهى المبادرة الأشمل التى عملت على إعادة إحياء القرى المصرية، وأصبحت تنعم بالرفاهية بعد عهود قضتها فى الظلام والتهميش.

فى هذا الصدد إستضاف "صدى البلد" صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق لمعرفة خطة الدولة نحو التنمية المستدامة والتطوير والبناء.

المبادرة الرئاسية لتحسين حياة المواطنين

حيث قال الجندي فى البداية، إن مبادرة حياة كريمة هى اول مبادرة بدأتها مصر فى عهد بناء الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عهد محمد على ، مشيراً إلى أن هذا المشروع الضخم، يستهدف تطوير 4584 قرية على ثلاث مراحل.

وتابع: "حيث يقوم المشروع على تطوير وبناء القرية من الألف للياء فى عملية تطوير واحدة وينتج عنها وصول المياة للقرى المحرومة وستصبح كل قرى مصر بها صرف صحى ، بعد إنتهاء كافة المراحل".

وأضاف الجندى، أن مبادرة حياة كريمة تشتمل على بناء مجمعات خدمية إدارية فى مكانً واحد ، وبالتالى سوف توفر الوقت والجهد عند قيام أهالى القرى بإستخراج الأوراق الرسمية كالرقم القومى أو شهادات الميلاد، كما تتضمن مبادرة حياة كريمة إعادة بناء المدارس التى تحتاج إلى ترميم وتجديد بجانب بناء مدارس جديدة فى الأماكن التى تحتاج إلى ذلك.

ولفت مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أنه بإعتراف المواطنين قد غيرت مبادرة حياة كريمة حياة الكثيرين للأفضل، ويتواكب مع مشروع مبادرة حياة كريمة مشروع تبطين الترع للحفاظ على كمية المياة ومنع تسربها للأرض والحفاظ على صحة وسلامة المواطن، وكذلك الحفاظ على البيئة التى يعيش فيها المواطن، بالأضافة إلى أن كل القرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة سوف يتوفر بها إنترنت فائق السرعات .

وكشف الجندي، أن هذا المشروع رصدت له الدولة مبلغ 500 مليار ثم إرتفع إلى 700 مليار جنيهاً نتيجة أن المبادرة تلبى إحتياجات أهالى القرى، والمبادرة عبارة عن إعادة كاملة للبناء .

تنفيذ البرنامج الإنتخابي للرئيس السيسي

وتابع: "عندما جاء الرئيس السيسي إلى الحكم كانت أشغل منصب عضو اللجنة الإستشارية للمرشح لرئاسة الجمهورية، الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتم إعداد برنامج إنتخابى ينفذ الأن ويتم تنفيذه منذ ثمان سنوات".

وأضاف الجندي أن الرئيس السيسي ذكر أذكر في أكثر من مناسبة أنه يرى البلاد جيداً ويرى إحتياجاتها، لذلك قام بإنشاء شبكة طرق لسهولة تنقل المواطنين، وأن جميع شوارع مصر تشهد أعمال بناء أو إنشاء أو تجديد ، موضحاً أن الطرق الجديدة هى عبارة عن شرايين تنبض فى قلب مصر، ووفرت الوقت والبنزين وقطع غيار السيارات لانها كانت تستهلك فى الطرق القديمة ، بجانب توفير السيولة المرورية .

وأكمل: "يتم أيضاً إعادة تجديد كل الموانئ المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسى وفريق عمله المقصود بهم الوزراء والمستشارين، قاموا بإنجاز كمية مشروعات عملاقة لم تحدث فى تاريخ مصر، ولكننا لا نجيد تسويقها وهذا ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى "بأننا لم نستطيع الدفاع عن أنفسنا، ومش عارفين نسوق شغلنا"، لافتا إلى أن القصور من جانبنا ومن جانب الإعلام لانه لم يوضح للعالم كمية الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية.

وأشار الجندي إلى أن هناك مؤامرة لإسقاط الدولة المصرية مازالت قائمة وتعمل على التشكيك فى إنجازات الدولة، ولولا يقظة وصمود الشعب المصرى كانت أصبحت مصر صورة من دول أخرى مثل سوريا وتونس والعراق، وعلينا ألا نلتفت لهؤلاء ويجب التكاتف خلف الدولة المصرية .