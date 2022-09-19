الضرائب توضح تفاصيل رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد.. فيديو

قال سعيد فؤاد، مستشار مصلحة الضرائب، إنه صدر قرار حكومي بتأسيس شركة مصرية لرد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد.

أضاف سعيد فؤاد، مستشار مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة المالية بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم "شركة جلوبال بلو مصر"، بمشاركة شركتي "جلوبال بلو العامة المحدودة"، و"جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة"؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر".

وأشار سعيد فؤاد، مستشار مصلحة الضرائب،: "بالفعل تم التعاقد مع الشركة ووضعت اللوجو الخاص بها على جميع المطارات والموانئ سواء البحرية أو الجوية أو البرية"، موضحأ: "الفاتورة التي تتجاوز 1500 جنيه يحق له استرداد الـ14% القيمة المضافة".



وأوضح سعيد فؤاد، مستشار مصلحة الضرائب،: "القرار يعتبر عملية تشجيع الاقتصاد المحلي لتنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق المصري"، لافتا: "مصلحة الضرائب تقوم بمشاريع تطوير كثيرة خلال الفترة الماضية وكان من أهما الفاتورة الإلكترونية".

