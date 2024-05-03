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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدي: مصر دولة قوية بموقعها ودورها الريادي

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يتابع بصورة كبيرة الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية وتطورات الأحداث في فلسطين قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر.

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السفير حسين هريدي: الهجوم الإيراني سيغير الاستراتيجية العليا بالشرق الأوسط.. فيديو

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أسباب لقاء رئيس الوزراء بوفد النواب الأمريكي.. السفير حسين هريدي يوضح

أكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “مصر دولة صلبة بموقعها ودورها الذي تقوم به حاليًا”.

وتابع: "لا يمكن تجاهل دور مصر علي مر التاريخ وخصوصًا في حرب 1948، بغض النظر عن معاهدة السلام".

أوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك أضرار اقتصادية شديدة تواجه مصر لكن الأبعاد الأخري أطلق عليها تحديات أمام مصر في الوقت الراهن وفي المستقبل.

حسين هريدى

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