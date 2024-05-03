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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين هريدي: الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول رفح الفلسطينية متعلق بـ«طريقة الاجتياح»

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث الآن في غزة، ليس حربا نظامية، مثلما حدث في حرب أكتوبر 1973، حيث الحروب النظامية تكون محددة؛ لتحقيق أهداف محددة.

وأوضح السفير حسن هريدي: “نحن الآن أمام حروب متداخلة بصورة كبيرة، حيث يوجد داخل الحرب الحالية الكثير من الأطراف، ولكن يمكن القول إن أطراف المعركة الأساسية الآن، هم إسرائيل وأمريكا، بغض النظر عن أحاديث أمريكا المتكررة عن الجانب الإنساني، حيث موقفها السياسي الداعم لإسرائيل في المنطقة الذي لا يتوقف، خاصة وأن أمريكا لها مصالحها في المنطقة التي تحققها من قِبَل إسرائيل”.

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الحروب في المنطقة

أكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الخلاف بين أمريكا وإسرائيل حول رفح ليس على مبدأ الاجتياح، ولكن الخلاف متعلق بطريقة الهجوم، حيث تهدف أمريكا إلى استخدام عدد من القوات؛ لتحقيق أهداف محددة داخل رفح، وليس اجتياحا بريا شاملا مثلما حدث في غزة من قبل، أي أن الخلاف على طريقة الاجتياح وليس لرفض المبدأ.

وتابع: "الذي يدير المشهد في المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الإدارة هدفها الأساسي حماية مصالحها الأمنية والاستراتيجية في المنطقة، كما أن أمريكا تريد السيطرة على الشرق الأوسط ومنع الصين وروسيا من السيطرة".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

حسين هريدى

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