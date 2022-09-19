طارق العوضي: السيسي وجه بتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المفرج عنهم

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الرئيس السيسي وجه بتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تحول دون عودة كل المفرج عنهم، سواء دراستهم أو أعمالهم، متابعا: أقدم لهم التهنئة.

وأضاف "طارق العوضي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، كان هناك توجيهات تسمى بـ إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع، مشددا على أن الدولة والقوى السياسية عطي المفرج عنهم فرصة جديدة بالاندماج في المجتمع.

وأكمل: الدولة قررت في لحظة تاريخية فتح صفحة جديدة، وعدم النبش في الماضي، مشددا على أن الجميع أصبح يعي حجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

واسترسل: تلقينى العددي من الشكاوى من قبل المفرج عنهم، وذلك لعدم قدرتهم للعودة مرة أخرى للعمل ودمجهم مع المجتمع مرة أخرى، مؤكدا على أن اللجنة تستجيب بشكل فوري وسريع لمطالب المفرج عنهم.