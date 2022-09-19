بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، بالتزامن مع أسعار الحديد والأسمنت الجديدة عقب إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق خلال الشهر الجاري.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد أسعار الحديد والأسمنت كل منتج على حدة، خلال مستهل تعاملات اليوم، حيث جاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم كما يلي.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 19 سبتمبر

وجاءت أسعار الحديد اليوم خلال تعاملات البيع كما يلي:



سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

ويضاف على كل طن ما يتراوح من 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنيين 19 سبتمبر 2022، فجاءت كالتالي:



أسمنت المسلح 1480 جنيها للطن

أسمنت النصر 1420جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1400 جنيه للطن.

اسمنت وادى النيل 1415 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1445 جنيها للطن.

أسمنت أسوان 1400 جنيه للطن.

أسمنت سيناء 1420 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1470 جنيها للطن.

أسمنت السويدى 1525 جنيها للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات مواد البناء الحديد والأسمنت لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسباب استقرار أسعار الحديد

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية استمرار استقرار سعر طن الحديد خلال سبتمبر عند مستويات أغسطس، وسط حالة من الاستقرار بالأسواق مدفوعة باستقرار على مستوى سوق الخامات عالميًا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد” أن أسعار مواد البناء شهدت استقرارًا فى السوق المحلية، بعد ما أعلنت الشركات المنتجة للحديد والأسمنت عن ثبات أسعارها لشهر سبتمبر الجارى، بفضل الإجراءات الجديدة للبنك المركزى والخاصة بتيسير العمليات الاستيرادية.

ولفت إلى أن ثبات الأسعار ، نظرًا لاستقرار أسعار الخامات من البليت بالبورصات العالمية، موضحًا أن السوق يشهد حالة من الركود ، حيث إن المعروض أعلى من الطلب.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، بعد ارتفاع أسعار الدولار في البنوك.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلًا في البنوك الحكومية: 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع، وفي البنوك الأجنبية العاملة في مصر 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18200 جنيه 18400 جنيه بزيادة 100 جنيه عن الأيام السابقة ، بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

ورغم تثبيت سعر الحديد خلال أغسطس، قامت إحدى الشركات برفع أسعار الحديد الأحد 7 أغسطس في الأسواق حيث تفاجئ السوق برفع بقيمة طن الحديد 400 جنيه في الطن.

400 جنيه

وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا بعد وصول سعر طن حديد بشاي إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، مقارنة مع أسعار الشركة نهاية شهر يوليو الماضي 17500 جنيه لحديد بشاي.

أسعار الحديد والأسمنت

فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية حول 1200 و1500 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.