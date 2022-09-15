شعبة مواد البناء: الثبات العالمي أدى لاستقرار أسعار الحديد والأسمنت محليًا

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية استمرار استقرار سعر طن الحديد خلال سبتمبر عند مستويات أغسطس، وسط حالة من الاستقرار بالأسواق مدفوعة باستقرار على مستوى سوق الخامات عالميًا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد” أن أسعار مواد البناء شهدت استقرارًا فى السوق المحلية، بعد ما أعلنت الشركات المنتجة للحديد والأسمنت عن ثبات أسعارها لشهر سبتمبر الجارى، بفضل الإجراءات الجديدة للبنك المركزى والخاصة بتيسير العمليات الاستيرادية.

ولفت إلى أن ثبات الأسعار ، نظرًا لاستقرار أسعار الخامات من البليت بالبورصات العالمية، موضحًا أن السوق يشهد حالة من الركود ، حيث إن المعروض أعلى من الطلب.