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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصلت أغنيته لـ 4 مليار مشاهدة.. علي لوكا مرشح لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا

صدى البلد

أعلنت لجنة جوائز الموسيقى الإفريقية "Afrima" عن ترشيح مطرب الراب المصري على لوكا لجائزة أفضل مطرب في أفريقيا، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها في نوفمبر المقبل.

وكان لوكا قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية "متخافيش ياما" وحققت نسبة مشاهدة على منصة تيك توك الشهيرة وصلت لأكثر من ٤ مليارات مشاهدة ووصلت لـ ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب، كما اختارته إحدى المنصات العالمية ضمن حملتها الإعلانية ووضعت صورته في ميدان تايمز سكوير في نيويورك ضمن حملة الدعاية الخاصة بالتطبيق ليكون المطرب العربى الثالث التي توضع صورته فى ميدان تايمز سكوير بعد عمرو دياب ومحمد رمضان.

‎وتعد جوائز الموسيقى الأفريقية أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام.

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