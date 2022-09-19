أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تبهر الجميع بإطلالة جذابة بجنازة الملكة إليزابيث

نشرت الملكة رانيا فيديو أثناء تواجدها اليوم في الاستعدادات الخاصة بالجنازة المنتظرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وقد استقبلت بريطانيا في مراسم رسمية المشاركين في الجنازة.

أطلت الملكة رانيا في مقابلة تلفزيونية في لندن، ببدلة سوداء لافتة، فهي اليوم متواجدة في بريطانيا، لحضور جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وقد تحدثت الملكة رانيا عن حياة الملكة اليزابيث الثانية وإرثها الاستثنائي، وعن العلاقة التي تربطها بها.

إطلالة الملكة رانيا في لندن، خطفت الأنظار برقيها، وتميّزها عن الجميع، كعادتها الملكة رانيا تختار الإطلالات البسيطة والراقية، بتنسيقات مميّزة ولافتة.



ويشارك عدد من الملوك والقادة العرب في مراسم الاستقبال التي أقامها الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، في قصر باكنجهام للمشاركين في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستقام اليوم الإثنين.

https://www.instagram.com/reel/Cir_0SUD0bP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=