قراءة سورة يس 7 مرات يوميا .. علي جمعة: مجربة فاغتنموها

قراءة سورة يس 7 مرات يوميا بعد العصر ، ما فضلها ؟، لعل معرفته تزيد الحرص على قراءة سورة يس 7 مرات يوميا بعد العصر ، فنكن من الفائزين في الدنيا والآخرة، لأن القرآن كلام الله تعالى ، وليس هناك أفضل من الدعاء به، ومنه سورة يس، التي هي قلب القرآن .

قراءة سورة يس 7 مرات يوميا

قراءة سورة يس 7 مرات يوميا بعد العصر ، عنها قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وإن لم يستجب الله تعالى للدعاء بعد قراءة سورة "يس" فلا يسخط الإنسان له قد حصل على ثواب القراءة.

وأكد "جمعة"، أن قراءة سورة يس 7 مرات تجعل الدعاء مُستجابًا، وهذا الكلام لم يرد عليه دليلٌ شرعي، وإنما من الأمور المُجربة عن مشايخنا، منوهًا بأن قول "يس لما قرئت له" ليس حديثًا صحيحًا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومعناه أي يقرأ الإنسان سورة يس فإنه يدعو بما شاء ويستجيب الله له.

قراءة سورة يس يوميا

قراءة سورة يس يوميا ، ورد أنه يتّفق أهل العلم على أنّ القرآن الكريم بكلّ سوره وآياته محضُ خير وبركة، وسورة يس من السور التي رُوي بشأنها روايات كثيرة، وجاء في بعض الروايات أنّ قراءة سورة يس سبب في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وما ذلك على الله بعزيز، كما أن من فضل قراءة سورة يس يوميا ما ورد عن جندب -رضي الله عنه- قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَن قرَأ يس في ليلةٍ ابتغاءَ وجهِ اللهِ غُفِر له».

قراءة سورة يس 7 مرات يوميا

فضل سورة يس وأسرارها

فضل سورة يس واسرارها ، ورد فيها أن من أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة الحاجة، إلا أن هناك أمر آخر وهو سورة يس، حيث علمنا أهل الله أن سورة يس فيها سر لما قرئت له، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجرب مع الله، فنقرأ القرآن كله تقربًا للمولى عز وجل.

فضل سورة يس واسرارها ، وورد فيها أن سورة يس فيها تفريجًا للهموم وقضاءً للحوائج وشفاءً للأمراض ورحمة للأموات وأسرار عظيمة، ولكن لها خصوصية عن باقي سور القرأن الكريم، فالزام يس بيقينك بالإخلاص يعطيك المولى عز وجل ما تحتاجه.

أسرار سورة يس لقضاء الحاجة

أسرار سورة يس لقضاء الحاجة ، ورد بسورة يس سبع آيات جاء بآخرها كلمة «مبين»، وهناك أربع طرق للدعاء بهذه السورة لقضاء الحوائج، وأول تلك الطرق الأربع هي قراءة السورة كاملة ثم الدعاء بعدها، والثانية أن يردد قارئها الآيات السبع التي ورد بها كلمة «مبين» سبع مرات، والقول الثالث هو ترديد كلمة «مبين» فقط عند قراءتها، والقول الرابع بالدعاء عند الوصول للآية التي ورد بها كلمة «مبين».