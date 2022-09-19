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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب مصر السابق ينتقد محمد عواد: "معندوش خبرة..والشناوي حارس مصر الأول"

صدى البلد

انتقد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، اعتراض محمد عواد حارس مرمى الزمالك على عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر الوطني استعدادا لمواجهتي النيجر وليبيريا.


قال أحمد ناجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عواد قدم موسما رائعا مع الزمالك، وكان لابد أن يلتزم الصمت لأن ما تحدث به سيحدث فجوة بينه وبين الجهاز الفني لمنتخب مصر" .

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أضاف: "نفس الأزمة حدثت مع عواد أيام هيكتور كوبر، وكان يقوم ببعض الردود الغير مناسبة، لذلك لابد أن يكون لديه خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف".

 


وواصل: "رد فعل عواد دائما ما يكون سريعا، وقد ألتمس له عذرا واحدا فقط، يكمن في فكرة تألقه على مدار الموسم الماضي" .


وختم حديثه قائلا: "سعيد بعودة أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمد الشناوي حارس مصر الأول".
 

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