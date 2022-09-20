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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان الاجتماعى2022| الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق سكن لكل المصريين لأصحاب المهن الحرة وذوي الهمم

صدى البلد

الإسكان الاجتماعى .. كشفت وزارة الإسكان عن موعد التقديم لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2022 لمحدودي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، على أن يكون يوم الأحد 25 سبتمبر الجاري أول أيام بداية التقديم والحجز، وحتى السبت 1 أكتوبر المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما باقي المواطنين فيبدأ التقديم من يوم 2 أكتوبر 2022 وحتى الخميس 27 أكتوبر.

 

شقق الإسكان الاجتماعى بالمحافظات


يشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية: “الأقصر، والقليوبية، وبرج العرب الجديدة، والفيوم، والفيوم الجديدة، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، وأسيوط، والمنوفية، والإسماعيلية، وسوهاج، وأخميم الجديدة، والشرقية، والسويس، وبني سويف، والغربية، ودمياط، وأسوان، والدقهلية، وشمال سيناء، وقنا، والمنيا، والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور.

2 أكتوبر طرح الإسكان الاجتماعي للشباب.. مواعيد التقديم وشروط المطلقات والأرامل

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى:

 

1 -للحجز في شقق الإسكان  ملئ استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.


2- رفع صورة ضوئية من إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية على الموقع الإليكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى.


3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.


4-  شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.


5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

سكن
سكن


 

الأوراق المطلوبة للعاملين بالقطاع الخاص:

 

 

للحجز في شقق الإسكان بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.


الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

 

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم لحجز شقق الإسكان.


2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.


3- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

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وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، وكراسة شروط الإسكان الإجتماعي للأرامل والمطلقات والمعاشات، للحصول على شقة بقسط 400 جنيه في إطار مبادرة سكن لكل المصريين 3، نستعرضها في التالي:

الأوراق المطلوبة في سكن لكل المصريين للأرامل والمطلقات والمعاشات


طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.
صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وتشمل "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة - شهادات ميلاد الأبناء القصر - رقم قومي مُميكن - قيد عائلي مُميكن - إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).
وفي حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

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الأوراق المطلوبة للتقديم فى الإسكان الاجتماعى لأصحاب الاحتياجات الخاصة:

تخصيص نسبة 5% بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.

 

طريقة سداد وأسعار الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين 3
يتم دفع مقدم تعاقد يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، والقسط يكون على 30 عاما، بعائد 3% سنويا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية لمبادرة البنك المركزي.

أسعار سكن لكل المصريين 3


أسعار وحدات منخفضي الدخل تتراوح ما بين 194ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه، وتتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم، يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، ويتراوح مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

فئات الدخل المنخفض والمرتفع والمتوسط


رفع الحد الأقصي للدخل إلى 6 آلاف جنيه للفرد الأعزب شهريًا لفئة منخفضي الدخل.
رفع الحد الأقصي للدخل إلى 8 آلاف جنيه للمتزوج شهريًا لفئة منخفضي الدخل.
رفع الحد الأقصى للدخل إلى 13 ألف جنيه شهريًا للفرد الأعزب لفئة متوسطي الدخل.
رفع الحد الأقصي للدخل إلى 18 ألف جنيه شهريا للأسرة لفئة متوسطي الدخل.
رفع قيمة الوحدات إلى 1.7 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة 150 مترا لفئة متوسطي الدخل.

سكن-كل-المصريين
سكن-كل-المصريين


أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022


وعن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 فإنه يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

وجاءت أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

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