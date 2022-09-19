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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

ينتظر الملايين من المصريين يوم الأحد 25 سبتمبر، للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2022 محدودي الدخلضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3،  والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار توجه الدولة لتوفير سكن ملائم لكافة الشباب.

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منخفضي ومتوسطي الدخل

وبخصوص مبادرة سكن لكل المصريين 3 ،  فقد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 3".

وتشمل شقق الإسكان الاجتماعي 2022 ، ضمن سكن لكل المصريين 3 ، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 3 

 وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موعد حجز شقق  سكن لكل المصريين 2022 ، إذ يكون بداية من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، اعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي 2022 استلام فوري

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن وجود شقق سكن مصر استلام فوري في 24 محافظة ومدينة.

ويشمل طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وحدات جاهزة في 21 محافظة كالتالي  : 

الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة).

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022

كما يشمل طرح شقق سكن مصر وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور".

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

شقق الإسكان الاجتماعي

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وعن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 فإنه يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

وجاءت أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 3

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الجديد يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين"؛ والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية،وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

وتم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

قسط 400 جنيه 

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا الإعلان يعتبر رقم 15، ويقدم الوحدات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وكشفت في تصريحات تليفزيونية أن المواطن من الممكن أن يحصل على وحدة سكنية بـ مقدم 15000 جنيه، و الوحدة تكون مجهزة، وأن المواطن يستطيع شراء كراسة الشروط من الأحد بعد المقبل، وسيكون السحب لمدة ثلاث أسابيع.

وأوضحت أن المقدمات تتراوح بين 15 لـ 22%، من قيمة الوحدة، وأن الأولوية تكون لمن لم يحصل على وحدات سكنية من قبل.

وكشفت أن  الوحدات التى يتم تنفيذه اليوم في مشورع سكن لكل المصريين  تكلفتها من 340 وحتى 390 ألف جنيه ".

شقق الإسكان الاجتماعي

وأكملت مي عبد الحميد :"  المواطن يتحمل سعر الوحدة المتواجد في كراسة الشروط  وفي حالة زيادة الأسعار لا تزيد عن 10 % ".

ولفتت إلى أن من حصل على قرض يحق له التقدم، ولكن سيكون ضغط عليه، فى حجم الأموال التى سيقوم دفعها، لكن هناك أقساط تبدأ بـ 400 جنيه للوحدات الجديدة.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وسيتم إتاحة كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2022 ، ضمن مبادرة شكن لكل المصريين 3 ، داخل مكاتب البريد بالمحافظات التي تشمل الوحدات السكنية، بداية من يوم 25 سبتمبر الجاري، وحتى يوم 27 أكتوبر 2022.

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