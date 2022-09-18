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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان الاجتماعي.. أين تقع شقق أكتوبر الجديدة المطروحة بالإعلان الأخير

مبادرة سكن لكل المصريين
مبادرة سكن لكل المصريين 3

 شقق أكتوبر الجديدة ... تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم الأحد المقبل 25 سبتمبر الجاري كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد سكن لكل المصريين 3، ويشمل الطرح عدداً من الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بالعديد من المحافظات والمدن المختلفة، كما يشمل عدة وحدات سكنية للتسليم خلال 18 شهراً.

 شقق أكتوبر الجديدة..ومن ضمن الوحدات السكنية المطروحة للتسليم خلال 18 شهراً بمدينة أكتوبر الجديدة.

 شقق أكتوبر الجديدة..وتقع منطقة غرب المطار في آخر مدينة 6 أكتوبر الجديدة والتي تتبع محافظة الجيزة، وتبعد منطقة غرب المطار عن ميدان الحصري ما يقرب من 30 كيلومترًا وعن مول مصر ما يقرب من 37 كيلومترًا، ويعتبر مسجد الحصري ومول مصر من أهم معالم مدينة 6 أكتوبر القديمة قبل أن يتم اجتزاء منها منطقتين؛ الأولى أصبحت مدينة حدائق أكتوبر والثانية أصبحت مدينة أكتوبر الجديدة.

 

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فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب بـ مبادرة سكن لكل المصريين 3

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"الجزار" يتابع موقف تنفيذ وحدات مبادرة"سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل بالمدن الجديدة

ووتضمنت أماكن مبادرة سكن لكل المصريين 3 ،المدن الآتية: “الأقصر، والقليوبية، وبرج العرب الجديدة، والفيوم، والفيوم الجديدة، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، وأسيوط، والمنوفية، والإسماعيلية، وسوهاج، وأخميم الجديدة، والشرقية، والسويس، وبني سويف، والغربية، ودمياط، وأسوان، والدقهلية، وشمال سيناء، وقنا، والمنيا، والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور.

ثانيا مواعيد شراء كراسة الشروط

ويمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

أماكن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة). 

وحدات تسلم خلال 18 شهراً 

 وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور".

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