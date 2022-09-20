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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : إزالة 197 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

حملات ازالة
حملات ازالة

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 والتى بدأت في 10سبتمبر الجارى وحتى أمس الإثنين بلغ 197 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية.

نجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة 131 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة مبانى بمساحة 5736 متر ، و تنفيذ إزالة فورية لـ 29 حالة مبانى بمساحة 2859 متر ، و 37 حالة تعدى زراعة بمساحة 23قيراط و 16 سهما .

كما أشار محافظ المنوفية إلى أن أعمال الموجة الـ 20 قد شملت إزالة 40 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة خارج المستهدف، تنوعت ما بين 27 حالة مبانى على مساحة 3303 متر و 13 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و 20قيراط و11سهم ، فضلا عن إزالة 46 حالة آخرى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 4591 متر.
 

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ومن جانبه شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة في تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ 20 ، مع تنفيذ الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة في المهد وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظا على الصالح العام ، مؤكدا بأنه لن يتهاون في محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى صوناً لحقوق ومقدرات الأجيال القادمة. 

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